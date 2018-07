Radioactiviteit vrijgekomen bij crematie

In het crematorium in Purmerend worden tijdelijk geen crematies uitgevoerd. Reden is dat er radioactieve straling is vrijgekomen bij de crematie van een kankerpatiënt die onlangs was behandeld met radioactief jodium. Uitvaartbedrijf PC Uitvaart was er van tevoren niet van op de hoogte gesteld.

Tijdens het verwerken van de as en het schoonmaken van de oven zijn enkele medewerkers blootgesteld aan de straling . Maar de hoeveelheid straling was onder het „aanvaardbare risiconiveau” en de medewerkers hadden geen medische behandeling nodig, aldus PC Uitvaart. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving.

De oven wordt de komende weken grondig schoongemaakt, onder toezicht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De crematies worden overgenomen door crematoria in Hoorn en Zaanstad.