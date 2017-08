Radicaliseringsadviseur Van der Laan ontslagen

De van belangenverstrengeling verdachte adviseur van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is ontslagen. De programmamanager van het team radicalisering en polarisatie werd vorige maand geschorst na een onderzoek van Bureau Integriteit na een melding van mogelijke integriteitsschendingen.

De vrouw krijgt strafontslag, zo schrijft Van der Laan donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Ze heeft zich volgens hem schuldig gemaakt aan het gunnen van diverse opdrachten aan een persoon met wie zij een relatie heeft gehad. Daarover had zij niets gezegd tegen haar leidinggevende. Ook zou ze met een offerte hebben gesjoemeld.

De burgemeester noemt het incident bijzonder ernstig, omdat het twijfel zaait over de veiligheid van Amsterdammers. Dit is volgens hem een kwalijke zaak, „temeer omdat aanslagen in het buitenland de angst voor een aanslag in Amsterdam nog steeds aanwakkeren”.

De gemeente heeft naar aanleiding van het nog lopende onderzoek eveneens besloten de samenwerking met een aantal niet nader genoemde bedrijven en personen op te schorten. Gekeken wordt welke rol zij hebben gespeeld in deze zaak.

In de brief staat verder dat er al langer onvrede bestond over de aansturing van het team radicalisering en polarisatie en het functioneren van de nu ontslagen medewerker. Een nieuwe leidinggevende had onder meer de taak gekregen om de gesloten cultuur open te breken en het programma te professionaliseren.

Tegen de vrouw loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek. Hiervan zijn nog geen uitkomsten bekend.