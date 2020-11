Radicaal: werd de politie maar zo boos over geweld en racisme

Jongerenorganisatie Radicaal, die verbonden is aan de politieke partij BIJ1, stelt dat het bericht over de politie dat zij twee dagen geleden plaatste, een ‘gevoelige snaar heeft geraakt’. „De politievakbond en de Amsterdamse politie kunnen amper de juiste woorden vinden om hun woede te beschrijven over onze meme. Werden ze maar zo boos als het gaat over politiegeweld en racisme binnen het eigen korps!”, zo reageert de organisatie maandag.

Hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie zei zondag woedend te zijn over de ‘opruiende’ teksten van Radicaal. Ook de politievakbond ACP en de Nederlandse politiebond waren niet te spreken over het bericht.

De jongerenafdeling liet zich zaterdag op social media negatief uit over het werk van de politie en de bonus van 300 euro die agenten voor hun werk in coronatijd krijgen. Radicaal deelde op social media onder meer teksten als: „Politiemensen krijgen 300 euro bonus. Even extra cashen om je medemens te onderdrukken. Voor dit racistische machts(misbruik)instituut geen punt!”

Radicaal stelt dat de politie boos reageert op de ‘satirische meme’ omdat het bespreekbaar maken van racisme lastig is voor de politie. „De Nederlandse politie heeft, in- en extern, een groot racismeprobleem en misbruikt haar geweldsmonopolie. Het bespreekbaar maken van problemen is stap één in het oplossen ervan. Maar dat bespreekbaar maken is lastig voor de politie zelf”. De jongerenorganisatie refereert vervolgens onder meer aan racistische appjes binnen de politie van Rotterdam, etnisch profileren, en politiegeweld dat mensen het leven kost.

„De vrijheid van meningsuiting geldt in dit land blijkbaar als je profeten wilt beledigen of ‘Marokkanen’ wilt ‘verdelgen’, maar niet als je kritiek hebt op de politie”, schrijft Radicaal. „De kritische vraag die wij stellen: moeten politieagenten een bonus krijgen zolang racisme en geweldsmisbruik bij de politie gemeengoed is?”

Radicaal heeft het bericht op sociale media inmiddels verwijderd, nadat een van de personen op de foto bij het bericht aangaf liever niet met het statement tegen de politie geassocieerd te worden.