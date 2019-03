„Radicaal pleegde steekpartij in Amsterdam”

De steekpartij in Amsterdam afgelopen zaterdag op de Albert Cuypmarkt, waardoor twee mensen zwaargewond raakten, werd gepleegd door een ernstig geradicaliseerde persoon die korte tijd geleden vanuit het Midden-Oosten naar Nederland is teruggekeerd. Dat meldt het advocatenkantoor Loonstein, dat een van de twee gewonden bijstaat.

Volgens het advocatenkantoor is de politie de afgelopen tijd, ook nog vorige week woensdag, gewaarschuwd voor deze persoon. Vanuit de man, die werkzaam is op de markt, gingen „zeer zorgelijke signalen uit”, aldus het kantoor.

Loonstein komt met de informatie omdat er volgens het kantoor foutief bericht is over de zaak. Zo is er gemeld dat het een (markt) burenruzie betrof, terwijl dit volgens de advocaat niet juist is. Bij de steekpartij raakten een vader en zijn zoon, meubelverkopers op de markt, zwaargewond. Het kantoor staat de vader bij.

Door de messteken verkeerden de twee slachtoffers in acuut levensgevaar. Het leven van de vader werd gered doordat iemand erin slaagde de slagaderlijke bloeding in zijn been te stelpen. „Was dat niet gebeurd, dan had de vader de aanval mogelijk niet overleefd”, stellen de advocaten.

Volgens de website joods.nl betreft het mogelijk een antisemitische steekpartij. Op de site is te lezen dat de slachtoffers komen uit een joodse familie. De dader, die de eigenaar zou zijn van een waterpijpzaak, zou Nederlands-Egyptisch zijn. De vader vertelde aan De Telegraaf dat er in het verleden irritaties over en weer waren, maar dat het de laatste tijd beter ging.

„Maar nadat hij zes of zeven weken in het buitenland was geweest, ik geloof naar Syrië of Egypte, was hij veranderd. Veel met de Koran bezig, hij sprak plotseling niet meer met ons. Hij had zijn hoofd kaal geschoren, en was alleen nog maar aan het bidden. Hij leek ook ineens weer kwaad op ons”, aldus de vader tegen de krant.

Vader en zoon hebben bij de politie aangifte gedaan. „Bij het Openbaar Ministerie en de politie zal worden aangedrongen op zeer grondig onderzoek naar het motief van de dader, ook om herhaling en verder gevaar te voorkomen.” Door de steekpartij is de winkel van de twee geruime tijd gesloten. De schade zal op de dader worden verhaald, stelt het advocatenkantoor.