Radboudumc vermindert reguliere zorg om coronapatiënten

Het Radboudumc gaat met ingang van maandag minder reguliere zorg geven om ruimte te maken voor coronapatiënten uit de eigen en andere regio’s. Vanaf die dag is de reguliere zorg in totaal 20 procent minder dan normaal, zo meldt het ziekenhuis in Nijmegen vrijdag. Opnames voor behandelingen „waarbij dat medisch verantwoord is”, kunnen worden uitgesteld, stelt Radboudumc.

Afspraken op de polikliniek gaan door, maar het kan zijn dat de afspraak indien dat mogelijk is wordt omgezet naar beeldbellen. Ook de spoedeisende hulp blijft open; de (semi-)acute zorg gaat door, zo verzekert het ziekenhuis.

„Wij voelen en erkennen de nood in het westen en voelen ons daar medeverantwoordelijk voor. Daarom zijn ook vandaag extra bedden vrijgemaakt zowel in het Radboudumc als in onze ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen),” zo zegt Bertine Lahuis, voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc en tevens voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).