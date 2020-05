Radboudumc en LUMC iets verder in onderzoek naar malaria

Het onderzoek naar een vaccin dat immuniteit geeft tegen malaria is een stap verder. Het Radboudumc en LUMC melden woensdag dat ze een vaccin hebben ontwikkeld dat de ziekte met enkele dagen uitstelt. De bescherming is echter nog niet volledig, want malaria kan er niet mee worden voorkomen.

Voor het malariavaccin hebben onderzoekers een verzwakte malariaparasiet gemaakt door twee genen te verwijderen. Samen met het Amerikaanse bedrijf Sanaria Inc. is het vervolgens tot vaccin ontwikkeld.

De resultaten van de proef laten zien dat het vaccin veilig is en niet leidt tot infectie van het bloed en dus geen malariaverschijnselen veroorzaakt, aldus de onderzoekers. Ook was te zien dat de gevaccineerde vrijwilligers een afweer tegen een malaria-infectie ontwikkelden, al was deze bescherming niet volledig. Dit betekent dus dat de ziekte wel voor een korte tijd wordt uitgesteld, maar niet wordt voorkomen.

Malaria is met zo’n 216 miljoen gevallen en 400.000 doden per jaar een van de grootste infectieziekten van de huidige tijd. De laatste jaren is er een toename in het aantal zieken, vooral in delen van Afrika en in Zuid-Amerika.