Radboudumc begint proef met hergebruik dure medicijnen

Het Radboudumc in Nijmegen begint in het najaar een proef met drie ziekenhuizen om dure kankermedicijnen die ongebruikt terugkeren te hergebruiken. Op die manier willen onderzoekers verspilling in de zorg tegengaan - jaarlijks belandt ongeveer 100 miljoen euro aan medicijnen in de kliko. Dat heeft Radboud-onderzoeker Charlotte Bekker tegen EenVandaag gezegd.

Veel patiënten gebruiken minder medicijnen dan zij van de apotheek ontvingen, bijvoorbeeld vanwege bijwerkingen of omdat het medicijn niet goed aanslaat. „Veel ongebruikte geneesmiddelen zou je gewoon aan een andere patiënt kunnen geven. Maar de huidige wetgeving staat dat niet toe. Het risico dat een geneesmiddel niet meer goed werkt of niet behoorlijk is opgeslagen in een thuissituatie wordt te groot geacht”, aldus Bekker.

De onderzoekers hebben een oplossing gevonden om dat te ondervangen. „We hebben speciale verpakkingen bedacht voor kankermedicijnen. Je ziet bijvoorbeeld direct of de verpakking nog helemaal dicht is en er zijn temperatuursensoren die waarschuwen als een geneesmiddel te warm of te koud werd bewaard”, zegt de onderzoeker.

Na controle in de apotheek kunnen deze dure medicijnen dan veilig aan een andere patiënt worden verstrekt. Bekker en haar collega’s hopen zo in het najaar te starten met het verstrekken van kankermedicijnen. Hiervoor hebben ze een uitzondering op de bestaande wetgeving aangevraagd.