Radboud kijkt of bloeddrukverlager werkt tegen corona

Cardiologen van het Radboudumc in Nijmegen onderzoeken of een medicijn tegen hoge bloeddruk kan worden gebruikt bij de behandeling van het coronavirus. Mogelijk kan het veel voorgeschreven medicijn Valsertan ernstige vochtophopingen in de longen bij Covid-19 voorkomen, wat veel patiënten van de intensive care kan houden.

Ruim zeshonderd patiënten, verspreid over tien tot vijftien ziekenhuizen in het land, doen mee. Binnen een half jaar willen de onderzoekers concluderen of Valsartan ervoor kan zorgen dat minder mensen naar de intensive care hoeven of komen te overlijden.

Bij veel ernstig zieke coronapatiënten komt vocht uit de bloedvaten in de longen, waardoor vochtophopingen ontstaan en ze voor beademing naar de ic moeten. De cardiologen kijken of het gebruik van Valsartan vochtophopingen in de longen tegengaat.

Het Radboudumc is al begonnen met het onderzoek, waarvoor de financiering nog niet rond is. Als het medicijn blijkt te werken, kan het snel worden toegepast.