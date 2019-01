Rabobank betaalt verzekerden deel polis terug

Klanten van Rabobank die jarenlang te veel premie hebben betaald voor hun overlijdensrisicoverzekering kunnen een geldbedrag terugvragen dat in de duizenden euro’s kan lopen. Rabobank is de eerste bank die op grote schaal gedupeerde verzekerden wil compenseren, meldt Kassa (NPO 1).

Het gaat om klanten die te veel betaalden omdat hun eigen financieel adviseur ze niet heeft geïnformeerd over flinke premiedalingen. Adviseurs zijn wettelijk verplicht dat te doen.

In een reactie zegt de Rabobank dat de vergoeding uit coulance gezien moet worden „in het licht van het algemeen klachtenmanagement van de bank. We wijzen onze klanten er actief op dat de tarieven van nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen de laatste jaren zijn gedaald, onder meer door gewijzigde levensverwachtingen”, aldus een woordvoerster. In de afgelopen twee jaar is volgens haar driekwart van de klanten met zo’n verzekering benaderd om ze te attenderen op mogelijke alternatieven.

Het programma van BNNVARA, dat zaterdagavond wordt uitgezonden, noemt het opvallend dat Rabobank spreekt van „een uitkering uit coulance”, dus als teken van goede wil. Advocaat financieel recht Harm Jan Tulp zegt in Kassa dat het de bank vooral te doen is om een goede beeldvorming en om juridische precedentwerking te voorkomen.