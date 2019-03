Rabbijn: Ik werd bedreigd met een fietsketting

Sommige delen van Utrecht mijdt hij. Rabbijn Aryeh Leib Heintz (61) krijgt dagelijks te maken met scheldpartijen. Middelvingers. Maar ook bedreiging met een fietsketting bijvoorbeeld. De haat neemt toe.

Rabbijn Heintz –dertig jaar actief voor de Joodse gemeenschap in Utrecht– behoort tot de Chabad-Lutavitch-stroming, een van de grootste chassidische bewegingen ter wereld. Doordeweeks reist Heintz het hele land door als justitierabbijn.

Het leven van Joden in Nederland is niet altijd gemakkelijk. Sterker, Joodse landgenoten worden dagelijks geconfronteerd met haat. Rabbijn Heintz –met baard en keppeltje– krijgt regelmatig scheldkanonnades voor z’n kiezen.

Vorig jaar meer antisemitische incidenten

Wat merkt u van Jodenhaat?

„Sommige delen van Utrecht moet ik mijden. Regelmatig krijg ik scheldwoorden naar mijn hoofd geslingerd: rotjood, kankerjood. Of mensen brengen de Hitlergroet. Mijn zoon is een keer aangevallen door een dronken islamiet die Bin Laden naar hem schreeuwde. Maar er zijn ook ernstiger voorvallen. In onze voordeur en in mijn dakkoffer zijn hakenkruisen gekerft. Ik ben bedreigd met een fietsketting.”

Is dit incidenteel of structureel?

„Structureel. Antisemitisme wordt gemeengoed. Overheden accepteren het. Kijk naar de carnavalsoptocht in Aalst, naar Labour in Engeland, naar de Democraten in de VS. Europa én een deel van Nederland zijn beland in het 1933 van nazi-Duitsland. Het is angstaanjagend.”

Wat doet dat met u?

„Ik laat mijn leven er niet door beïnvloeden. Als ik op straat mijn baard of mijn keppeltje ga bedekken, is dat een overwinning voor antisemieten. Dat laat ik niet gebeuren. Gelukkig staat er in de politiesystemen een rode markering bij ons huis. Als er iets gebeurt, komt de politie direct.”

Antisemitisme mag niet normaal worden – nooit

Maakt het u angstig of strijdlustig?

„Beide. Soms voel ik angst, soms woede. Enerzijds ben ik angstig over de ontwikkeling van antisemitisme in Europa. Anderzijds is het mijn taak om te laten zien wat antisemitisme doet.”

Wat richt antisemitisme aan?

„Antisemitisme is discriminatie van een deel van de samenleving. Het tast de samenleving aan. De haat treft Joden als eerste, maar uiteindelijk wordt iedereen er slachtoffer van.”

Doet u altijd aangifte?

„Meestal wel. Niet elke dag, dan kan ik wel bezig blijven.”

Wat moet er gebeuren?

„De overheid moet hard ingrijpen. De aanpak is nu een lachertje. Justitie moet antisemieten die bijvoorbeeld ”dood aan de Joden” schreeuwen, veroordelen tot een reis naar Auschwitz. Onder deskundige begeleiding. Op eigen kosten. Of twee maanden de bak in. Bij een tweede keer moeten ze zes maanden de cel in. Allochtone en autochtone scholen moeten verder verplicht les geven in de Holocaust. Mensen moeten bewust worden gemaakt van wat er is gebeurd. Kennelijk hebben we niet geleerd van ’40-’45.”