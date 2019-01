Raadsvragen over subsidie voor Halloweenfilm

De SGP in Neder-Betuwe stelde eind vorige week vragen aan het college over het financieren van een Halloweenfilm uit het Regionaal Investeringsfonds. Maandag deden de SGP in Zaltbommel en de Protestants Christelijke Groepering in Buren hetzelfde.

Filmregisseur Sjoerd de Bont stak zijn enthousiasme voor zijn nieuwe film en bijbehorende financiering niet onder stoelen en banken. „JAAAA!! IK GA EEN NIEUWE SPEELFILM MAKEN!!”, schreef hij 7 december op Facebook. „Héél blij met een groot fonds die mijn film steunt. (…) De film speelt zich af tijdens Halloween. Als dat niet spannend wordt.”

Vorige week werd bekend dat de filmmaker een bijdrage krijgt uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) Fruitdelta Rivierenland. Acht gemeenten uit de regio zijn aanjager van dit fonds, waaronder Neder-Betuwe. De plaatselijke SGP reageerde ontstemd op het nieuws en stelde hierover eind vorige week raadsvragen.

De SGP vraagt zich af of de film „uitstraling voor de regio” heeft en noemt Halloween „een duister ‘feest’.” „Als SGP zijn wij van mening dat we ver bij dit gebeuren van heidense oorsprong vandaan moeten blijven. Allerlei elementen waarbij wordt gespot met dood, bloed en monsters en die bij kinderen tot negatieve gedachten leiden, horen niet met gemeenschapsgeld bevorderd te worden. Onze regio teelt fruit voor de consumptie en niet als decoratie bij een duister ‘feest’.”

Stopgezet

De partij wil onder meer weten of het college ook vindt dat de Halloween-film zorgt voor een negatieve uitstraling van de regio. Verder vraagt de SGP of het „project” voldoet aan de voorwaarden en hoe achteraf wordt vastgesteld of de filmmaker hieraan heeft voldaan.

Ook legt de partij de vinger bij de Facebookpost van De Bont. De SGP: „Gegeven het feit dat de financiering van deze film blijkbaar al geregeld is zonder bijdrage uit het RIF: kan het college via het algemeen bestuur van de Fruitdelta zorgen dat de toekenning van deze gemeenschapsgelden aan dit project worden stopgezet en waar mogelijk deze gelden aan andere zinvollere projecten besteed kunnen gaan worden?”

Ook de gemeente Buren is partner in het RIF. De lokale christelijke partij PCG liet maandagavond weten ook van hun college tekst en uitleg te willen. Dinsdagavond wil fractievoorzitter Erik Zaaijer de kwestie ter sprake brengen in een fractieoverleg.

Kunstwerk Tiel

De vragen die PCG gaat stellen, komen in grote lijnen overeen met die van de SGP uit Neder-Betuwe. In de toelichting schrijft PCG dat „allerlei bizarre elementen” en „allerlei monsterachtige uitingen” (…) „totaal niet bevorderlijk zijn voor het algemeen belang en zeer zeker niet passend in een setting waarin het naar kinderen toe als normaal wordt beschouwd. (…) Wij willen u er als PCG op wijzen dat een feest als Halloween vanuit de Bijbel wordt afgewezen en op grond hiervan betreuren wij het zeer dat er geld wordt verstrekt aan projecten die volledig in strijd zijn met Gods Woord.”

De SGP Zaltbommel heeft maandag vergelijkbare vragen als SGP Neder-Betuwe en PCG ingediend over de Halloweenfilm, maar heeft ook vragen gesteld over de financiering van een kunstwerk in Tiel.

Een woordvoerder van het RIF zegt dat een „economic board” de aanvraag voor de film positief heeft beoordeeld, omdat het bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de regio. Voor een inhoudelijke reactie wil het RIF niet vooruitlopen op de beantwoording van de raadsvragen.