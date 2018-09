De gemeenteraad van Oss staat donderdagavond om 19.30 uur stil bij de tragische gebeurtenis van donderdagmorgen. De raadsvergadering die voor donderdagavond stond gepland gaat wegens het noodlottige ongeval niet door, aldus de griffier van de raad.

Over één agendapunt moet per se donderdag een besluit worden genomen. De rest van de agenda wordt verplaatst naar andere vergadermomenten. De bijeenkomst van de raad is rechtstreeks te volgen via de gemeentelijke website.