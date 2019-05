Raadsvergadering Boxtel verloopt rustig

De gemeenteraadsvergadering in Boxtel over de bezetting door dierenactivisten van een varkensboerderij is rustig verlopen. Om de vergadering in goede banen te leiden, waren politiemensen ingezet en andere veiligheidsmaatregelen genomen.

Activisten van ‘Meat the Victims’ bezetten eerder deze maand een varkensboerderij in Boxtel. Dat leidde tot een grote inzet van politie. Tachtig dierenactivisten werden aangehouden.

De publieke tribune zat dinsdagavond vol met onder anderen dierenactivisten en boeren en hun sympathisanten. Acht insprekers voerden het woord over de kwestie. Waarnemend burgemeester Fons Naterop zei dat de insprekers hem voorafgaand aan de vergadering hadden toegezegd het rustig en netjes te houden. Alle insprekers hielden zich aan die toezegging.

De dierenactivisten stelden in de vergadering dat zij ten onrechte als extremisten zijn neergezet. Volgens hen zijn de varkenshouders door de wijze waarop ze met hun dieren omgaan de echte extremisten. De varkenshouders benadrukten dat ze alle mogelijke maatregelen nemen voor het welzijn voor hun dieren. Verder vroegen ze het gemeentebestuur waarom pas vele uren na het bezetten van de varkenshouderij werd ingegrepen.

Locoburgemeester Peter van der Wiel, die Naterop die dag verving, legde uit dat een dergelijke bezetting door dierenactivisten voor Nederland nieuw was. „Dat is ook de reden dat een handelingskader ontbrak. Maar alles overziend vind ik dat vanuit de gezagsdriehoek door politie, Openbaar Ministerie, ikzelf en door de betrokken medewerkers met zorg en zorgvuldigheid is gehandeld.” Hij zei dat het onder meer is gelukt de actie geweldloos te beëindigen en de verspreiding van dierziekten tegen te gaan.