Raadsman Holleeder kritisch over optreden OM

In het strafproces tegen Willem Holleeder heeft advocaat Sander Janssen zich donderdag bij de rechtbank kritisch uitgelaten over de manier waarop het Openbaar Ministerie (OM) zijn cliënt benadert. Volgens Janssen zijn de beide aanklagers vooral bezig met „een beeld neer te zetten” in plaats van Holleeder te ondervragen „om informatie te vergaren”.

Janssen deed zijn uitlatingen vlak voor de middagonderbreking. Op dat moment waren de officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher zo’n twee uur bezig Holleeder te confronteren met verklaringen die in de zaak zijn afgelegd. Ook werden diverse fragmenten afgespeeld van opnamen die zijn zussen Sonja en Astrid in het geheim maakten en waarop Holleeder met tussenpozen razend en tierend dreigementen uit.

Janssen zei dat hij had gewacht om de aanklagers niet in de wielen te rijden, maar vond uiteindelijk dat hij er iets van moest zeggen. „Er worden nu taps afgespeeld waarvan de inhoud al bekend is, louter om aan te tonen hoe onze cliënt schreeuwt. Ik vind dat onwenselijk. Ik heb Sonja Holleeder eerder deze week behoorlijk gespaard door haar niet te confronteren met bepaalde informatie. Ik had haar vloekend, krijsend en schreeuwend in de getuigencabine kunnen krijgen. Ik heb dat niet gedaan.”

Tijdens de ondervraging probeerde Holleeder opnieuw uit te leggen dat hij „een jongen van de straat” is. „Wij komen uit de Jordaan. We maken ruzie, we schreeuwen en we schelden. Dat mag allemaal. De volgende dag praten we erover en is het zand erover.” Hij herhaalde niets te maken te hebben met de moorden waarvan hij wordt beschuldigd en werd emotioneel bij het beluisteren van een gesprek dat zijn zus Astrid opnam. „Zij heeft me er echt ingeluisd”, zei hij.

Het OM reageerde nog niet op de kritiek van Janssen. Het proces gaat donderdagmiddag verder.

Armoe thuis dreef Holleeder criminaliteit in

Advocaat Holleeder wil deal zus op tafel

Woede en emotie in verhoor Sonja Holleeder

„Met Willem was het nooit gezellig”

Sonja Holleeder spaart haar broer niet

Holleeder „dreigde er maar wat op los”