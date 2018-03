Raadslieden Angels-kopstukken willen uitstel

In de strafzaak tegen de volledige chapter van de Haarlemse Hells Angels hebben de advocaten van de drie kopstukken Lysander de R. (36), Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) de rechtbank gevraagd de zaken tegen hun cliënten aan te houden.

In de gerechtsbunker in Osdorp claimden zij donderdagochtend dat chapterpresident De R. en zijn kompaan L. te weinig tijd hebben gehad om hun verdediging voor te bereiden. Bewijsmateriaal kwam later dan toegezegd en bovendien kregen hun cliënten de beschikking over gebrekkig werkende laptops, aldus de raadslieden. In de zaak van Van der H. werd aanhouding gevraagd omdat hij begin april moet worden geopereerd aan zijn rug.

De drie staan samen met vijf andere clubleden en de vriendin van chapterpresident De R. terecht voor een reeks aan criminele activiteiten, waaronder wapenbezit, afpersing, bedreiging en het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het proces tegen de chapter en de motorclub zelf is donderdag van start gegaan. De rechtbank beslist later op de dag over het verzoek om uitstel.