SGP-raadslid Herman Slappendel heeft deze week alweer afscheid genomen van de raad in Staphorst. De SGP is volgens hem te weinig bezig met natuur, zo meldde de Stentor woensdag.

Op 3 juli werd Slappendel als raadslid beëdigd. Nu is hij weg. Officiële reden is dat er geen overeenstemming binnen bestuur en fractie was over het verschuiven van de fractievergadering naar een andere avond. In zijn afscheidsrede zei Slappendel ook dat hij de plaatselijke SGP niet duurzaam genoeg vindt.