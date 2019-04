Raadslid D66 loopt weg tijdens ambtsgebed

De SGP in Rijssen-Holten heeft negatief gereageerd op een actie donderdag van een D66-raadslid. Toen burgemeester Arco Hofland na de vergadering begon met het uitspreken van het ambtsgebed, verliet D66-raadslid Herman Klein Velderman de vergaderzaal.

„Treurig dat er op die manier met onze verordening en traditie omgegaan moet worden”, twitterde André Scheppink, SGP-fractievoorzitter in Rijssen-Holten. In de vergadering ging het onder meer over Klein Veldermans positie als voorzitter van de commissie grondgebied.