„Raadslid Arnoud van Doorn extra beveiligd”

Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn krijgt extra beveiliging vanwege het overlijden van PVV’er Willie Dille begin augustus. Volgens Van Doorn is dit de uitkomst van een dreigingsanalyse die van hem is gemaakt.

„Ik werd al bedreigd, maar de bedreigingen zijn toegenomen”, zegt Van Doorn tegen Omroep West. Maandag sprak hij met burgemeester Krikke uitgebreid over de beschuldigingen en dood van Dille.

In een filmpje dat Dille op Facebook plaatste zei ze dat ze is ontvoerd en verkracht door een groepje moslims. Ze suggereerde dat Van Doorn achter de verkrachting zou zitten. Ex-PVV’er Van Doorn is bekeerd en zit inmiddels voor de moslimpartij Partij van de Eenheid in de Haagse gemeenteraad. Enkele dagen na de publicatie van dit filmpje pleegde Dille zelfmoord. Van Doorn ontkent de aantijgingen.

Volgens Van Doorn hebben het filmpje en de dood van Dille ervoor gezorgd dat de bedreigingen aan zijn adres zijn toegenomen. Het Openbaar Ministerie (OM) wil niet ingaan op de vraag of er een dreigingsanalyse is uitgevoerd en of Van Doorn extra beveiliging krijgt.