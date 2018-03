Raadsleden Waddinxveen bedanken familie met motie

Na bijna achttien jaar gemeentepolitiek neemt hij woensdagavond afscheid van de raad. Dat doet Peter van den Berg (44) van de Protestantse Combinatie Waddinxveen met een speciale motie.

Daarin spreekt hij zijn dank en waardering uit voor het thuisfront van de raadsleden. Bijzonder is dat de hele raad de motie ondersteunt en heeft getekend op één raadslid na.

In het voorstel constateert Van den Berg „dat het raadswerk veel tijd opslokt en dat dit thuis leidt tot afwezigheid van geliefden en echtgenoten.” Daardoor zit het thuisfront vaak alleen.

Het raadslid van de PCW legt uit dat hij de motie niet indient namens zijn politieke partij, maar als persoon. „Het is bedoeld om eens niet aan profilering te doen, maar om gezamenlijk onze geliefden te bedanken.”

Tijdens het schrijven van zijn speech kwam het raadslid op dit idee. Na een belronde onder collegaraadsleden bleek het plan breed te worden gedragen. „Ik was gemiddeld 95 avonden per jaar in de weer voor de raad. Ook werd mijn gezin geregeld aangesproken op de beslissingen die ik als raadslid nam.”

De motie wordt woensdagavond ingediend tijdens de afscheidsbijeenkomst van raadsleden.

Wat zijn eigen thuisfront ervan vindt, is nog niet bekend. „Het is een verrassing, ze weten er nog niet van”, vertelt Van den Berg.

De motie besluit met het geven van een staande ovatie voor geliefden en het thuisfront. Niet eerder diende een raadslid zo’n motie in. Van den Berg kreeg diverse signalen van raadsleden die zijn voorbeeld willen volgen.