Raadsleden Hendrik-Ido-Ambacht lopen weg om regenboogvlag

Twee raadsleden van de SGP-ChristenUnie zijn weggelopen uit een raadsvergadering in Hendrik-Ido-Ambacht, toen daar een regenboogvlag ontvouwd werd, meldt het AD.

Dat gebeurde nadat burgemeester Jan Heijkoop de raad bedankt had voor de wijze waarop ze had vergaderd over een motie om voortaan op coming-out-dag (11 oktober) de regenboogvlag bij het gemeentehuis te hijsen. Dat initiatief van D66 om afstand te nemen van de Nashville-verklaring werd behalve door SGP-CU en CDA door alle partijen gesteund.

Nadat 13 van de 23 raadsleden voor de motie gestemd hadden, bood D66-fractievoorzitter Marijke Gommans de burgemeester een regenboogvlag aan. Toen die aanstalten maakte die aan te pakken, verlieten de raadsleden Leo Platschorre en Peter Boudewijn de zaal, aldus het AD. ,,We hebben er geen behoefte aan om met die vlag op de foto te komen’’, aldus Platschorre: ,,Dit gebaar polariseert alleen maar. Het was niet nodig, ze hadden hun zin al. Of weglopen niet polariserend is? Dat wordt een kip-of-ei-discussie.’’