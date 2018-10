Raadsel waar gevonden welp vandaan komt

Het gaat goed met het jonge leeuwtje dat zondag in een weiland werd gevonden. Maar het is nog een raadsel hoe het diertje daar is terechtgekomen. Een voorbijganger deed de opmerkelijke vondst zondagochtend. De welp, die ongeveer drie of vier maanden oud is, zat in een hondenbench in een veld bij de Utrechtse plaats Tienhoven.

Dierenarts Peter Klaver werd ingeschakeld en hij ontfermde zich samen met de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over het leeuwtje. Het heeft inmiddels onderdak gevonden bij de Stichting Leeuw op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna.

Volgens een woordvoerder van de NVWA komt het zelden of nooit voor dat er in Nederland een gedumpt leeuwtje wordt gevonden. Bij de Stichting Leeuw kregen ze nog niet eerder op deze manier zo’n jonge welp binnen. In de opvang zitten momenteel 35 grote katachtigen. De meeste dieren komen vanuit circussen bij de stichting terecht. Waar dit dier vandaan komt, weet directeur Robert Kruijff niet. „Dat is gissen. Maar in bepaalde delen van Europa mag je ze gewoon houden. En er is weinig grenscontrole binnen Europa”, aldus Kruijff. Hij vermoedt dat het welpje niet uit ons land komt.

De welp is in quarantaine geplaatst. Of het een mannetje of een vrouwtje is, mag Kruijff nog niet zeggen in het kader van het onderzoek. De hele dag zijn medewerkers van de opvang bij hem geweest.

De opvang krijgt wel vaker dieren van mensen die er zelf niet meer voor kunnen zorgen. Zo kwam er één van een dierenactivist die het dier in Bulgarije had gekocht en mee naar zijn huis in Zwitserland had genomen. Maar omdat hij er toch niet voor kon zorgen, kwam het dier bij de leeuwenopvang in Nederland terecht.

Dierenarts Klaver was door de politie gevraagd om het beestje eventueel te verdoven. „De kooi was niet heel stevig en de mogelijkheid bestond dat de welp zou ontsnappen. Maar uiteindelijk lukte het om het leeuwtje met kooi en al in de wagen te schuiven. Het verdoven bleek dus niet nodig”, zei Klaver.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt waar het dier vandaan komt. Daar kan de dienst niets over zeggen.