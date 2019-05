Raadsel vermiste koe na zes dagen opgelost

Na zes dagen is het raadsel van de vermiste koe Jacoba in het Zeeuwse Arnemuiden opgelost. Medewerkers van Orionis, een instelling voor sociale werkvoorziening, troffen haar tijdens hun werkzaamheden donderdagochtend aan in een sloot in de buurt van boerderij Dendoel. Vorige week vrijdag mochten de 112 koeien van de boerderij voor het eerst naar buiten. Jacoba verdween vervolgens spoorloos. Voor de eigenaren is het nog een raadsel hoe dit kon gebeuren.

Nelianne Janse van de boerderij liet weten opgelucht te zijn dat de koe levend is teruggevonden. „Ze heeft een drukke weg moeten oversteken, gek dat niemand dat gezien heeft. Daarna is ze waarschijnlijk in de sloot beland en kon er niet zelf meer uit. We hebben haar moeten helpen.”

Het dier had gras in de slootkant en water om zichzelf in leven te houden. Zoals het er nu naar uitziet is Jacoba gezond en wel. Het is alleen de vraag wanneer ze weer melk geeft. Mocht ze dat niet doen, dan laten de eigenaren haar eerst opnieuw kalveren.