Raadsdebat Veenendaal over evenement op zondag onbeslist

Een debat in de gemeenteraad van Veenendaal over het opnemen in de algemene plaatselijke verordening (APV) van het aantal evenementenzondagen per jaar eindigde maandagavond onbeslist.

In Veenendaal zijn op maximaal zes zondagen per jaar evenementen mogelijk, zo stelde de raad in 2015 in een nota vast. Daarin werd ook verwezen naar de Zondagswet. Met het oog op „een aanstaande afschaffing van de Zondagswet” stelden Burgemeester en Wethouders nu een vervangende bepaling in de APV voor „als juridische basis om het aantal van zes evenementen op zondag overeind te houden.”

De fracties van Lokaal Veenendaal, D66, de PvdA, ProVeenendaal en de VVD wilden dat met een amendement verhinderen. Zij vonden de voorgestelde wijziging overbodig. „De Tweede Kamer heeft het voorstel om de Zondagswet in te trekken controversieel verklaard. De bepaling in die wet dat op zondag geen ”openbare vermakelijkheden” mogen plaatsvinden tot 13.00 uur blijft vooralsnog onverkort van kracht en dus ook de verwijzing daarnaar in de nota evenementenbeleid.”

De SGP, de CU en het CDA verwierpen het amendement. Doordat een raadslid van ProVeenendaal afwezig was, waren er evenveel voor- als tegenstemmers: zestien. Het raadsvoorstel staat later deze maand weer op de agenda van de gemeenteraad.