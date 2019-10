Raad wil weten waar extra geld AEB heen gaat

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad wil weten waar de 45 miljoen euro extra die het college vraagt voor het Afval Energie Bedrijf (AEB), aan zal worden besteed. Ook willen de partijen horen wat is er gebeurd met de 35 miljoen die eerder al in het noodlijdende bedrijf zijn gestoken. De raad moet donderdagavond stemmen over de voorgestelde extra financiële injectie voor AEB.

De oppositie vindt dat het college tijd en veel geld heeft verknoeid door in te zetten op een samengaan met het publieke nutsbedrijf HVC, terwijl „het college had kunnen weten dat er daar geen interesse was”, aldus VVD-fractieleider Marianne Poot. Per dag kost het overeind houden van AEB nu meer dan de hele bezuiniging die is opgelegd aan de Amsterdamse mantelzorg, zei voorman Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren.

Forum voor Democratie-fractieleider Annabel Nanninga vindt dat het college moet uitleggen waarom het niet heeft geluisterd naar de inmiddels afgetreden D66-wethouder Udo Kock. Die stapte op omdat hij meer voelde voor privatisering van AEB.

Dat lijkt nu overigens inderdaad de oplossingsrichting te worden. Het bedrijf staat in de etalage om geheel of in delen te worden verkocht.