Raad Westland brak vakantie af om „Polenhotel”

Gemeenteraadsleden van het Westland hebben hun vakantie vroegtijdig afgebroken omdat ze moesten stemmen over een noodmaatregel die moet voorkomen dat zomaar een nieuw hotel voor arbeidsmigranten verrijst. Meerdere raadsleden hebben tegen Omroep West gezegd dat de mogelijke komst van een ‘Polenhotel’ de reden was.

De raad vergaderde dinsdagavond achter gesloten deuren. Een dag later werd het besluit gepubliceerd in huis-aan-huisblad Groot Westland. Dat komt er in het kort op neer dat dichtbij een bestaande accommodatie voor arbeidsmigranten geen tweede ‘hotel’ kan komen. Pas vrijdag wil de gemeente, die bekendstaat om zijn grote glastuinbouwsector, op de zaak ingaan.

Diverse raadsleden reageren verbaasd op de gang van zaken. „Ik heb eerder al vragen gesteld over deze kwestie”, zei raadslid Peter Duijsens van Westland Verstandig tegen Omroep West. „Kennelijk heeft het college afgelopen week pas ingezien hoe ernstig de situatie is. Als er een ondernemer met een goede aanvraag zou komen, hadden ze die niet kunnen weigeren.”