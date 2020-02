Raad Weert unaniem achter integriteitsonderzoek Heijmans

De gemeenteraad van Weert heeft woensdagavond unaniem besloten tot een integriteitsonderzoek naar burgemeester Jos Heijmans (D66). De raad besloot bureau Berenschot te vragen dit onderzoek uit te voeren. In april moeten de conclusies op tafel liggen.

Het bureau onderzoekt of en in hoeverre de burgemeester heeft gehandeld in overeenstemming met wet- en regelgeving en gedragscodes bij het toekennen van subsidie aan de stichting International Award for Young People, waarvan hij zelf voorzitter is.

Heijmans zelf was niet bij de raadsvergadering aanwezig. Hij trad onlangs tijdelijk terug als burgemeester, totdat de gemeenteraad in april een besluit neemt over de conclusies van het rapport.

Gouverneur van Limburg Theo Bovens heeft de raad gevraagd hem ook de hoogte te houden over het verdere verloop van het onderzoek.