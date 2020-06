Raad Weert stuurt Heijmans formeel de laan uit

De gemeenteraad van Weert heeft woensdagavond een motie van wantrouwen aangenomen tegen voormalig burgemeester Jos Heijmans. Bij het aannemen van de motie deed de raad ook een aanbeveling tot ontslag van Heijmans als burgemeester. D66-er Heijmans hield overigens eerder al de eer aan zichzelf en liet in mei weten niet terug te zullen keren als burgemeester.

Volgens de indieners van de motie heeft Heijmans de gemeenteraad stelselmatig ondermijnd in zijn controlerende taak.

De door CDA, VVD en Weert Lokaal ingediende motie vindt het handelen van Heijmans bij het toekennen van zogenoemde COA-gelden voor vluchtelingen en asielzoekers niet integer en onaanvaardbaar.

De gemeenteraad nam de motie aan na een debat over een onderzoeksrapport naar het handelen van Heijmans bij het toekennen van die COA-gelden. Het rapport constateerde dat Heijmans geen mandaat had om dat te doen. Ook wekte hij de schijn van belangenverstrengeling door subsidie toe te kennen aan een stichting waarvan hij zelf voorzitter was.

Voorafgaand aan het raadsdebat reageerde Heijmans op de situatie. Volgens Heijmans stuurden de wethouders aan op zijn vertrek. „Ze hebben me nooit een eerlijke kans gegeven”, zei een geëmotioneerde Heijmans. „Door die opstelling was ik gebroken en kapot, en gedwongen me ziek te melden.”

Volgens het rapport had Heijmans geen mandaat om subsidiegelden toe te kennen. „Hoe komt het dan dat raad en college vijf jaar lang handelden alsof de burgemeester dat mandaat wel had”, zei Heijmans.

„Met de uitkomsten van dit onderzoek had ik kunnen en willen aanblijven als burgemeester. Het doet me veel verdriet en raakt me diep dat ik me niet mag verdedigen in een debat. Schandalig! Ik heb medelijden met de inwoners van Weert. Zelfs een afscheid van de inwoners is me niet gegund.”

Wethouder Paul Sterk noemde Heijmans tijdens het debat in de raad een ‘Einzelgänger’ die zijn eigen regels hanteert. „Het college wilde niet klakkeloos meebewegen met de burgemeester”, aldus Sterk. Hij sprak van „een stapeling van incidenten die maakte dat de emmer overliep”.