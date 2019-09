Raad Veenendaal steunt strijd tegen haatzaaien

De gemeenteraad van Veenendaal steunt burgemeester Gert-Jan Kats in zijn strijd tegen haatzaaiend onderwijs in de gemeente. Na een debat van ruim drie uur werd maandagavond een motie met die strekking vrijwel unaniem aanvaard.

Een docent die verheerlijkend vertelt over een onthoofding op een plein in Saoedi-Arabië, hoort niet thuis in de Veenendaalse samenleving, vindt VVD-raadslid Ruben Schoeman, de initiatiefnemer van de motie. Uitspraken die salafistische predikers volgens het tv-programma Nieuwsuur en NRC Handelsblad onder andere in Veenendaal deden, vragen in zijn ogen om een ferme reactie. SGP, Lokaal Veenendaal en Pro Veenendaal onderschreven aanvankelijk Schoemans voorstel tegen elke vorm van salafistisch onderwijs. Op drie leden na kon de raad zich uiteindelijk vinden in een aangepaste en verbrede versie.

Zwaar geschut om scholen in het gareel te krijgen

Jonge kinderen zouden op koranscholen worden geleerd dat ‘ongelovigen’ gedood moeten worden, dat homoseksualiteit verafschuwd wordt en dat andersdenkenden gemeden dienen te worden. “Dat staat haaks op de normen en waarden die wij in Veenendaal en in Nederland hebben”, aldus Schoeman. “Onze vrijheden zijn niet bedoeld om haat te zaaien en Veenendaalse kinderen te vergiftigen.”

Lokale islamitische organisaties distantieerden zich inmiddels van de uitspraken. De SGP, die contact met hen had, wilde bij nader inzien de motie bijstellen. Woordvoerder Dave Scheele: “De uitwassen van salafistisch onderwijs willen wij niet in onze samenleving. We zetten niet een hele groep weg, maar antidemocratische en onverdraagzame boodschappen, oproepen tot lijfstraffen en geweld gaan verder dan wij onder vrijheid van godsdienst verstaan.”

De motie vraagt burgemeester en wethouders alle ter beschikking staande middelen in te zetten om haatzaaiend onderwijs en oproepen tot haat ‘te ontmoedigen dan wel niet te laten plaatshebben’. Met instellingen en stichtingen moet daarover worden gesproken, met als doel een samenleving waarin plaats is voor iedereen en ‘de rechten en plichten van de Grondwet worden geborgd en omarmd’.

Burgemeester Kats, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, zei de motie te beschouwen als ‘steun in de rug’ voor wat al tegen haatzaaien en geweldsoproepen wordt ondernomen. “Onze actie gaat verder dan alleen onderwijs. We zijn alert op alle vormen van extremisme. De aanpak is er op gericht radicale krachten te verstoren.”

Over de omstreden uitspraken en ‘deels verouderde beelden’ van Nieuwsuur zei Kats dat “geloof wordt misbruikt om ten diepste verdeeldheid te zaaien en afstand te scheppen”. De burgemeester riep ouders op waakzaam te zijn. “Zij zijn als eersten verantwoordelijk voor het onderwijs van hun kinderen.”

“Extremisme moet keihard worden aangepakt”, betoogde ook Yasin Makineli van Denk. “Oproepen tot geweld zijn niet acceptabel.” Hij stemde echter tegen de motie. “Nieuwsuur haalde uitspraken uit hun context. Wij vertrouwen op de kennis en kunde van de burgemeester en zijn verbindende houding.” Twee raadsleden (van D66 en GroenLinks) vonden de motie overbodig. “De burgemeester is duidelijk geweest.”