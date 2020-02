Raad van State verwerpt bezwaren tegen gaswinningsplan Bergen

De gaswinning uit drie relatief kleine gasvelden bij Bergen (Noord-Holland) mag doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van het gemeentebestuur van Bergen en een omwonende ongegrond verklaard. Zij hadden bezwaar aangetekend tegen het laatste gaswinningsplan van het bedrijf TAQA Onshore.

De gasvelden zijn al sinds 1972 in bedrijf. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft TAQA toestemming gegeven om tot eind 2023 aardgas uit de grond te pompen. De omwonende die naar de rechter stapte, vreest schade aan zijn woning én aan de kernreactor van Petten, die in de buurt staat.

Zowel de bewoner als de gemeente wees op advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat constateerde dat aardbevingen van kracht 3 a 4 „niet ondenkbaar” zijn bij twee van de velden. De bodem bestaat er wel uit stevige duingrond, die het risico verkleint en volgens Wiebes „uiterst gering” maakt. De bodemdaling door gaswinning blijft volgens de minister en zijn adviseurs ook beperkt tot enkele centimeters.

De Raad van State stelt onder meer dat de kernreactor in Petten in 2012 nog succesvol een stresstest heeft doorstaan. Daarin is meegenomen dat de reactor bestand moet zijn tegen de sterkst mogelijke aardbevingen.