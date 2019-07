Raad van State: verhuizing orka Morgan mocht

De toestemming die het Dolfinarium in Harderwijk in 2011 kreeg om orka Morgan voor onderwijs en onderzoek naar Tenerife over te brengen, was terecht. Dat heeft de Raad van State woensdag in hoger beroep nogmaals bepaald. Toenmalig staatssecretaris Henk Bleker gaf destijds toestemming om de orka, die in 2010 verzwakt werd gevonden in de Waddenzee, naar het bassin van Loro Parque over te zetten omdat het Dolfinarium te klein zou zijn. In 2014 oordeelde de rechter al dat deze beslissing de juiste was.

Verschillende stichtingen stapten naar de rechter omdat Morgan de vrije natuur weer in zou moeten. Dat werd door de Raad van State afgewezen. Toen bleek dat de orka later zwanger was, deed de stichting opnieuw een beroep op de rechter omdat Loro Parque van begin af aan de intentie zou hebben gehad om met Morgan te fokken. Daarnaast vinden de stichtingen dat de orka in strijd met de toestemming wordt ingezet voor commerciële doeleinden. Ze eisten dat de eerdere beslissing om Morgan te verplaatsen ‘nietig’ zou worden verklaard, maar de Raad van State veegde woensdag ook dat van tafel.

De hoogste bestuursrechter vindt dat de toestemming voor onderzoek en onderwijs niet meteen betekent dat de orka niet zwanger mag worden. Daarnaast stelt de Raad van State dat de commerciële activiteiten met Morgan in de vorm van dagelijkse shows, het onderzoek en onderwijs met het dier niet in de weg staan. Ook daarom hoeft de staatssecretaris de toestemming niet terug te draaien.