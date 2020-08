Raad van State: verbreding A27 bij knooppunt Hooipolder mag

De A27 tussen Houten en Hooipolder mag worden verbreed, aldus de Raad van State woensdag. Volgens de rechtsprekende instantie zijn „nagenoeg alle bezwaren tegen het tracébesluit” ongegrond.

Op een onderdeel moet de minister binnen twintig weken een nieuwe beslissing nemen. Dat gaat over de aanplant van nieuwe bomen in de buurt van knooppunt Noordeloos. Een omwonende is het niet eens met de aanplant van nieuwe bomen omdat die het zicht zouden wegnemen op een wegrestaurant op zijn grond. De aanplant van de bomen zijn bedoeld ter compensatie van de kap van bomen wegens de werkzaamheden.

Het tracébesluit maakt een verbreding mogelijk van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Dat is volgens de minister van Infrastructuur en Waterstaat nodig voor een betere doorstroming van het verkeer. Tegen het besluit werden 45 bezwaren ingediend, vooral afkomstig van bewoners en bedrijven in de buurt van de A27.