Raad van State streept nieuwe haven Urk door

De aanleg van een nieuwe, buitendijkse haven in het IJsselmeer bij Urk gaat voorlopig niet door. De Raad van State heeft woensdag een streep door het miljoenenproject gezet, omdat de ecologische onderbouwing niet deugt. Als de provincie Flevoland toch een haven wil bouwen, moet er een nieuw plan komen, aldus de hoogste bestuursrechter.

De beslissing van de Raad van State is een direct gevolg van de stikstofuitspraak die in mei van dit jaar is gedaan. Volgens die uitspraak moet bij bouwactiviteiten vooraf bekend zijn hoe het zit met de gevolgen van stikstofneerslag in de natuur.

De aanleg van de haven veroorzaakt uitstoot in nabijgelegen natuurgebieden. De provincie rekende op ontwikkelingen in de toekomst die een positieve invloed zouden hebben op de stikstofuitstoot. Maar omdat dat niet zeker is, is het plan afgekeurd.