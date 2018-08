Raad van State: Pastafarisme is geen godsdienst

Het ”pastafarisme”, dat uitgaat van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, is geen godsdienst. Het dragen van een vergiet door aanhangers van het pastafarisme is dan ook geen godsdienstige uiting.

De Raad van State deed woensdag uitspraak in een zaak die was aangespannen door een vrouw uit Nijmegen. Zij had een identiteitskaart en een rijbewijs aangevraagd met pasfoto’s waarop zij een vergiet op haar hoofd draagt. Het vergiet is volgens haar een heilig symbool binnen het pastafarisme. De burgemeester weigerde de gevraagde documenten te verstrekken, omdat het hoofd van de vrouw op de pasfoto’s bedekt is. Daarmee voldoen deze pasfoto’s niet aan de wettelijke criteria.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moest de vraag beantwoorden of het pastafarisme een godsdienst is. Het is mogelijk een document aan te vragen met een pasfoto waarop het hoofd bedekt is. De aanvrager moet dan aantonen dat hij of zij het hoofd om godsdienstige redenen bedekt. Naar het oordeel van de Raad van State is daarvan in deze zaak geen sprake en „overheerst het satirische element van het pastafarisme zodanig dat deze stroming niet voldoet aan de criteria van „overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang.”

Spaghettimonsterkerk weer bij rechter over paspoortfoto

Kerk van het Vliegend Spaghettimonster krijgt erkenning

Duitse rechter: Spaghettimonsterkerk geen religie