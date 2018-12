Raad van State houdt zitting over nieuwbouw gg Yerseke

De gereformeerde gemeente (gg) in Yerseke wil in 2019 beginnen met de bouw van een nieuw kerkgebouw aan de Steeweg. Of dat 2000 zitplaatsen tellende gebouw er ook echt komt, hangt af van de uitspraak van de Raad van State. Dinsdag was de zitting, maar de uitspraak kan nog weken op zich laten wachten.

Een groep omwonenden heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad van Reimerswaal, die akkoord is gegaan met de bouw. De nieuwe kerk moet worden gebouwd op een stuk landbouwgrond aan de Steeweg, naast nieuwbouwwijk Steehof. Er komen naast een kerkgebouw ook een pastorie, een kosterswoning, een parkeerterrein voor 350 auto’s en een parkeerkelder voor fietsen. De kerk moet plaats kunnen bieden aan 2000 kerkgangers, met de mogelijkheid van uitbreiding tot 2800 zitplaatsen. De bewoners van de Steeweg stellen dat de omliggende wegen niet berekend zijn op de verkeersbewegingen die de kerk met zich meebrengt en vrezen voor de negatieve invloed van de bouwplannen op het nabijgelegen natuurgebied.

Dinsdag heeft de Raad van State zich gebogen over de kwestie. Volgens een verslaggever van de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) hield het publiek zich tijdens de zitting in het algemeen rustig, al zou iemand tijdens het spreken over de 45 meter hoge kerktoren hebben geroepen: „De toren van Babel!”

Bij het sluiten van de zitting merkte de voorzitter op dat de uitspraak van de Raad van State zomaar langer dan zes weken op zich kan laten wachten, aldus de PZC.

De gg van Yerseke telt 2300 leden en is daarmee het grootste kerkgenootschap van het dorp. Het huidige gebouw is te klein en bovendien zijn er op zondag parkeerproblemen, omdat de kerk geen eigen parkeerterrein heeft. Het planningsproces voor het nieuwe kerkgebouw loopt al zo’n vijftien jaar.