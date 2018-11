De Raad van State heeft gedwaald in een zaak over geluidsnormen rond Schiphol. De hoogste bestuursrechter oordeelde ten onrechte dat deze normen in 2008 op een juiste en correcte wijze zijn aangepast door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Inwoners van Aalsmeer stapten dit voorjaar naar de Raad van State vanwege het “gesjoemel” met de geluidsnormen door het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.