Raad Utrecht stemt voor omstreden windmolens in groene polders

De gemeenteraad van Utrecht heeft in de nacht van donderdag op vrijdag gestemd voor acht mega-windmolens en zonnevelden in de groene polders Rijnenburg en Reijerscop. Na een kritisch debat was er een nipte meerderheid voor het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Het besluit is omstreden omdat lokale en landelijke fracties samen met onder meer woningcorporaties, projectontwikkelaars en hoogleraren een energielandschap hebben ontraden omdat er woningnood heerst in de stad. Zij vinden dat er nieuwbouw in de polders moet komen. Dat betekent volgens hen overigens niet dat zij tegen verduurzaming zijn.

De oppositie verwijt het college alleen oog te hebben voor de klimaatdoelen. „Maar er is ook een woningcrisis”, stelt bijvoorbeeld de PvdA. Het wonen in de stad wordt voor veel mensen onbetaalbaar. Alleen coalitiepartijen GroenLinks en de ChristenUnie en oppositiepartij Partij voor de Dieren zijn tegen woningen in deze polders. De rest vindt dat er nieuwbouw mag komen in het gebied dat ligt ingeklemd tussen de A12 en de A2. Het opwekken van duurzame energie en woningbouw kunnen volgens de partijen goed samengaan. Daarom heeft de raad het college de opdracht gegeven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor grootschalige woningbouw in Rijnenburg.

Het inwoneraantal van Utrecht groeit snel. Om iedereen een dak boven het hoofd te kunnen bieden, moeten er voor 2040 in de stad 60.000 woningen worden bijgebouwd. In de polder kunnen naar schatting van de grondeigenaren 25.000 woningen komen.

„Wij willen de energieopgave die er ligt en woningbouw combineren. Wij willen betaalbare huur- en koopwoningen met bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken toevoegen aan de stad. In Rijnenburg zou dat relatief snel kunnen en bovendien op een substantiële schaal”, liet regiodirecteur Harm Janssen van ontwikkelaar BPD eerder al eens weten namens diverse andere mede grondeigenaren. Die gaan niet zomaar akkoord met mega turbines op hun kavels. Ook omwonenden maken zich grote zorgen. Zij vrezen overlast.