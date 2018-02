Raad Kampen: Maak gemeente prostitutievrij

Prostitutiebedrijven moeten zich in de toekomst niet meer kunnen vestigen in de gemeente Kampen. Dat vinden de christelijke partijen CDA, SGP en CU, die een nipte meerderheid van 17 van de 31 zetels hebben in de gemeenteraad.

Door de opheffing van het bordeelverbod hebben gemeenten sinds 2000 formeel geen mogelijkheid meer om de komst van seksbedrijven via plaatselijke verordeningen te blokkeren. Het CDA gaat er echter van uit dat een nieuwe prostitutiewet die gemeenten wel deze bevoegdheid geeft, binnen afzienbare tijd door de Eerste Kamer komt, aldus CDA-raadslid De Kleine maandag. „Wij zouden het vreselijk jammer vinden als het college pas vanaf dat moment in kaart gaat brengen hoe het de gemeentelijke regels als gevolg van die wet gaat aanpassen. Daarom dienen wij donderdag een motie in. Daarin roepen we het college op het wijzigen van de verordening alvast voor te bereiden.”

In 2015 bleek dat 24 procent van alle gemeenten nog een zogenaamd nulbeleid voert. „Dit kan een formeel beleid zijn, waarbij de gemeente de vestiging van prostitutiebedrijven niet toestaat, of een feitelijk nulbeleid, waarbij de vestiging gezien de voorwaarden in de praktijk onmogelijk is”, aldus de onderzoekers.

Kampen zag af van een nulbeleid, vertelt een woordvoerder. De gemeente koos eerst voor een maximumstelsel waardoor hoogstens twee seksbedrijven zich mochten vestigen. Inmiddels zijn de regels opgenomen in het bestemmingsplan voor de binnenstad. Deze beperken het aantal instellingen tot één.

„Staatsrechtelijk waren we tot dusver een keurige gemeente in de verkeerde zin van het woord”, zegt SGP-raadslid Nentjes. „In ons verkiezingsprogramma zijn we echter heel duidelijk. Geen bordelen en seksinrichtingen binnen onze gemeentegrenzen. Daarom steunen we deze motie van harte.”

Ook CU-raadslid Witteveen zegt „uit volle overtuiging” achter de motie te staan.