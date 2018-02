Raad Ede spreekt donderdagavond niet over school Lunteren

De gemeenteraad van Ede spreekt donderdagavond niet over een mogelijke nevenvestiging in Lunteren van de reformatorische Calvijnschool uit Ederveen. De raadsleden besloten het onderwerp van de agenda af te voeren op verzoek van wethouder Weijland (onderwijs). Die had daar in een memo om gevraagd. Hij wil de betrokken schoolbesturen “voldoende tijd gunnen om deze gevoelige kwestie onderling te bespreken”.

Het onderwerp was op de agenda van de zogenoemde ‘oordeelvormende vergadering’ geplaatst op verzoek van SGP, CDA, ChristenUnie en D66. De wethouder heeft binnenkort een gesprek met de besturen van de Calvijnschool en de drie scholen met de Bijbel (SmdB) in Lunteren en de buurtschap Nederwoud gezamenlijk. In afwachting van nieuwbouw in Ederveen kampt de Calvijnschool met ernstig ruimtegebrek. Het SmdB-bestuur vreest dat een vestiging van de Calvijnschool in Lunteren leidt tot verstoring van “het huidige evenwicht” in het dorp.

SGP-raadslid Versteeg drong aan op snelheid. “Er is veel ruis in deze situatie, het wordt tijd dat er helderheid komt.” Weijland nam dat ter harte, maar: “Al te hoge druk op de snelkookpan is niet goed. Een snelle oplossing is zeker noodzakelijk, maar we zullen dat ook weer niet al te zeer forceren, want dan kan het juist de verkeerde kant opgaan.” Het is de bedoeling dat het onderwerp te zijner tijd wel in de gemeenteraad aan de orde komt.