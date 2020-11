Raad Buren: Sporthal Maurik op zondag dicht

Een meerderheid van de gemeenteraad van Buren wil dat de nieuwe sporthal op het sportpark in Maurik op zondag gesloten blijft. Via een motie van de protestantse fractie PCG kreeg het college van burgemeester en wethouders deze week de opdracht dat in de aanbesteding van de exploitatie van de sporthal “wordt meegenomen dat de zondagsrust gerespecteerd wordt”. Het PCG-voorstel werd aanvaard met 11 stemmen voor (Gemeentebelangen, PCG en CDA) en 8 stemmen tegen (onder andere D66, Partij voor de Dieren, VVD en PvdA).