Raad Amsterdam valt over Sylvana Simons heen

Tijdens een verhit debat heeft vrijwel de voltallige gemeenteraad van Amsterdam woensdag de vloer aangeveegd met een agendapunt dat was ingediend door Sylvana Simons, fractieleider en enig gemeenteraadslid van BIJ1.

Simons vond dat bij het schietincident bij De Nederlandsche Bank van vorige week, waarbij een man door de politie werd doodgeschoten, een „bovenmatig aantal kogels” is gebruikt. Ze sprak over „buitensporig en onnodig politiegeweld”, dat er volgens haar voor zorgt dat mensen zich onveilig voelen, met name „mensen van kleur”.

De raad noemde het schandalig dat Simons doet voorkomen alsof mensen met een getinte huid iets te vrezen zouden hebben van de politie. Diverse sprekers, zowel van links als van rechts, trokken fel tegen haar van leer en riepen haar op het onderzoek van de Rijksrecherche naar het schietincident af te wachten. Burgemeester Femke Halsema sloot zich daarbij aan. „De agenten verdienen ons inlevingsvermogen, niet ons oordeel. Het Amsterdamse korps verdient onze trots”, zei zij.

Het slachtoffer, een 31-jarige Amsterdammer, had angststoornissen en wilde volgens zijn moeder door ‘suicide by cop’ uit het leven stappen. Hij liep bij De Nederlandsche Bank met een vuurwapen op politiemensen af. Zij reageerden met zo’n twintig schoten. De man werd dodelijk getroffen, een fietser kreeg een kogel in zijn been. Het wapen waarmee de man zwaaide, bleek nep.

Een Amsterdamse agent, ‘Joeri’, heeft het in een open brief voor zijn schietende collega’s opgenomen. „Als je achteraf hoort dat de man die is neergeschoten psychische hulp nodig had, is het wellicht beter als u, in uw positie, u eens druk gaat maken over de GGZ en de opvang van mensen met een psychische stoornis in plaats van nu al uw conclusies te trekken”, schrijft ‘Joeri’ aan Simons. Hij nodigt haar uit een keer mee te lopen op het oefenterrein van de politie.