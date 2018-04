R’dam onderzoekt discriminatie woningmarkt

De gemeente Rotterdam gaat controleren of verhuurmakelaars discrimineren. Daarbij overweegt Rotterdam ook mysteryguests in te zetten. Rotterdam is al in gesprek met brancheorganisaties zoals makelaarsvereniging NVM over discriminatie. Dat bleek tijdens de gemeenteraad van Rotterdam.

Eind maart bleek uit een reportage van de Groene Amsterdammer dat een kandidaat-huurder met buitenlandse naam beduidend minder positieve reacties krijgt als hij op een advertentie reageert, dan iemand met een Nederlandse naam.

Nieuwkomer DENK wilde donderdag van verantwoordelijk wethouder Maarten Struijvenberg (Economie) weten wat Rotterdam tegens deze vorm discriminatie onderneemt. „Rachid krijgt 28 procent minder uitnodigingen om een huurhuis te komen bezichtigen dan Jaap”, zei DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle.