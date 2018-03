Querido Kinderboeken terug naar Querido

Uitgeverij Querido wordt herenigd met zijn vroegere kinderboekentak, die in 2014 nog van het bedrijf werd afgesplitst. Singel Uitgeverijen, de eigenaar van het ‘grote’ Querido, neemt Querido Kinderboeken over van WPG. Singel lijft ook alle redacteuren, kinderboekenschrijvers en illustratoren in die eind vorig jaar na een conflict met moederbedrijf WPG bij Querido Kinderboeken vertrokken.

WPG, Singel en de auteurs maakten de overname donderdagavond bekend. Querido Kinderboeken gaf het werk uit van auteurs als Annie M.G. Schmidt, Guus Kuijer en Edward van de Vendel. Daar kwam een einde aan nadat de voltallige redactie ontslag had genomen vanwege onenigheid over de koers van WPG. Samen met de redactie stapten de auteurs en erfgenamen over naar de nieuw opgerichte Uitgeverij Emanuel. Die had onderdak gevonden bij een andere speler, Blossom Books.

„Dit is fantastisch nieuws”, reageert schrijver Edward van de Vendel namens de auteurs. Querido is volgens hen „terug waar het historisch hoort: bij Querido”.

De verkoop is het resultaat van een bemiddelingstraject. Vooropstond het vinden van „de beste oplossing voor de auteurs, illustratoren en medewerkers van Emanuel en Querido Kinderboeken”, zegt Singel-directeur Palien Loerts. „Eén herenigd Querido bleek de beste oplossing.”

Ook verkopende partij WPG zegt tevreden te zijn met de uitkomst. „We hebben het belang van de auteurs vooropgesteld en zijn tot een goede oplossing voor alle partijen gekomen.”