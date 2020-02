De hotelgasten van het Grand Europa Hotel in Innsbruck, onder wie twee Nederlanders, die in quarantaine zaten vanwege het nieuwe coronavirus kunnen het pand weer verlaten. De quarantaine in het Oostenrijkse hotel is opgeheven, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

De autoriteiten in de Oostenrijkse stad plaatsten het hotel in het centrum van de stad dinsdag in quarantaine, nadat een Italiaanse receptioniste die daar gewerkt had het virus had opgelopen.