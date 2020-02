„Qatar steunt moskee zonder voorwaarden”

De landen Koeweit en Qatar hebben geen voorwaarden gesteld bij de financiering van moskeeën en islamitische centra in Nederland.

Dat betoogde de tot de islam bekeerde Nederlander Jacob van der Blom, voorzitter van Stichting de Blauwe Moskee, donderdag tegenover de parlementaire ondervragingscommissie over ongewenste beïnvloeding. Hij was betrokken bij de fondsenwerving voor de moskee en voor het islamitische centrum De Middenweg in Rotterdam.

Van der Kolk bevestigde dat de Middenweg mede was gefinancierd door het Qatar Charity. Maandag verklaarde terreurdeskundige Sandee dat deze ngo is opgericht om de ideologie van de radicale moslimbroederschap te verspreiden. Volgens Van der Kolk is Qatar Charity zelf echter geen financier, maar regelde de club slechts de transactie nadat de sponsoren uit Qatar, veelal zakenlieden, hun geld doneerden.

Ook over De Blauwe Moskee lopen de meningen uiteen. Van der Kolk regelde een miljoenenbedrag uit Koeweit dat in 2012 via de ambassade in Nederland belandde. De uiteindelijke gever zou echter het ministerie van Religieuze Zaken in Koeweit zijn. Kort na de gift stelde de stichting die de moskee beheert een voormalige topambtenaar van dit ministerie aan als voorzitter. Het Parool meldde op basis van uitgelekte documenten dat deze beambte, Mutlaq Al-Qarawi, het reilen en zeilen in de moskee bepaalt.

Nee, zegt Van der Kolk, Al-Qarawi ging toevallig ook in 2013 met pensioen en vond Nederland gewoon „een leuk land.”