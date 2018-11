Q-koortsdoden herdacht in advertentie

Met een overlijdensadvertentie in het Brabants Dagblad herdenkt de stichting voor mensen met Q-koorts maandag de 95 patiënten die aan de ziekte zijn overleden. „Wij staan stil bij deze grootste menselijke tragedie in Nederland deze eeuw. Met vele familieleden en vrienden treuren wij om het verlies van hun dierbaren”, schrijft de stichting Q-uestion.

De advertentie is een reactie op de uitkomsten van nieuw onderzoek, waaruit blijkt dat het aantal doden als gevolg van de Q-koorts is opgelopen tot 95. De resultaten werden zaterdag bekend.

Q-koorts is een infectieziekte die van melkgeiten en -schapen op mensen kan overgaan. Van 2005 tot 2011 was in Nederland de grootste Q-koortsuitbraak. Getroffenen kunnen nu nog steeds de fatale chronische Q-koorts ontwikkelen en eraan overlijden.