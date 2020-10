Pyromaan uit Grave krijgt vier jaar cel en tbs

Een 58-jarige man uit Grave is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging voor het stichten van autobranden in het Brabantse vestingstadje. Hij bedreigde daarnaast zijn buurvrouw, had kinderporno in bezit en belde 26 keer onnodig het alarmnummer.

De verdachte stak in 2018 en 2019 meerdere auto’s in de brand, soms vlakbij een appartementencomplex. Voor vier autobranden stond hij terecht.

Omdat het allemaal ’s nachts gebeurde en mensen lagen te slapen was het gevaar voor omwonenden groot. De verdachte bedreigde ook een van zijn buren van wie hij een auto in brand stak.

De rechtbank in Den Bosch rekent het de verdachte zwaar aan dat hij geen rekening hield met levens en goederen van anderen. Voor de gedupeerden hebben de branden veel schade, overlast en frustratie veroorzaakt, stelt de rechtbank.

De verdachte weigerde mee te werken aan een onderzoek door een psycholoog en een psychiater. Wel stelde het Pieter Baan Centrum vast dat er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. De kans op herhaling is bovendien groot, reden voor de rechtbank om de verdachte tbs op te leggen. Daarnaast mag hij vijf jaar lang niet in de buurt van de buurvrouw komen die hij bedreigde en moet hij haar 3700 euro schadevergoeding betalen.