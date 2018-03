PVV wint vier zetels in Terneuzen

De PVV heeft bij de eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Terneuzen vier zetels gewonnen. Top/Gemeentebelangen verloor drie zetels, maar blijft met zeven zetels toch de grootste partij.

PVV-voorman Geert Wilders had vermoedelijk vooraf al rekening gehouden met een goed resultaat van zijn partij in Terneuzen, want aanvankelijk was hij van plan de uitslagenavond in de Zeeuws-Vlaamse gemeente bij te wonen.

Hij zag daar vanaf nadat burgemeester Jan Lonink van Terneuzen had laten weten ongelukkig te zijn met de komst van de PVV-leider naar zijn gemeente. Tegen Omroep Zeeland zei Lonink onder meer dat de komst van Wilders extra beveiligingsmaatregelen met zich mee zou brengen.