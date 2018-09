PVV wil verbod op Palestijns scoutingkamp

De Brabantse PVV wil dat een Palestijns jongerenkamp in Loon op Zand verboden wordt. De fractie heeft woensdag aan Gedeputeerde Staten gevraagd in actie te komen.

Aanleiding is een Facebookbericht van de Palestijnse Nederlander Amin Abou Rashed. Die plaatste een uitnodiging voor een kamp voor jongeren in de leeftijd van 8 tot 13 jaar, met als thema ”Jeruzalem is onze hoofdstad”. Het kamp heeft van 19 tot 21 oktober plaats op een groepsaccommodatie in de gemeente Loon op Zand.

De PVV stelt dat de organisator van het kamp, de Palestijnse Gemeenschap in Nederland, banden zou hebben met terreurgroep Hamas. Rashed zou een „notoire fondsenwerver” voor Hamas zijn. De partij noemt het jongerenkamp „feitelijk een politiek-ideologisch indoctrinatie trainingskamp” en roept op tot een verbod.

De burgemeester van Loon op Zand, Hanne van Aart (VVD), laat desgevraagd weten het nog te vroeg te vinden voor een inhoudelijke reactie. „We zijn door de PVV-vragen attent gemaakt op het kamp. We willen eerst een beeld krijgen waar het precies over gaat, voordat we kunnen zeggen of we verder actie ondernemen.”