PVV trekt met twee twintigers de Biblebelt in

Plannen voor een moskee of islamitische school zijn er niet. Moslims verhuizen ook niet massaal naar Tholen en Urk. Toch probeert de PVV voet aan de grond te krijgen in deze Biblebeltplaatsen. In beide gemeenten met een jongeman van twintig als lijsttrekker.

Tholen moet Tholen blijven, vindt Vincent Bosch uit Poortvliet. De 20-jarige student rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is sinds anderhalf jaar Statenlid in Zeeland. Nu probeert hij zijn partij de Thoolse gemeenteraad in te krijgen. Kansloos lijkt dat niet: de PVV eindigde bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar met 15,5 procent van de stemmen als tweede partij. Bosch verwacht dan ook drie tot vier zetels.

Wilders en Bosch. beeld via Twitter

Tholen moet Tholen blijven, zegt u. In hoeverre wordt het eigene van Tholen bedreigd?

„In Tholen is geen moskee. Bergen op Zoom –vlak bij ons– is een voorbeeld van hoe het anders kan. En dan druk ik me voorzichtig uit. In sommige wijken daar is de criminaliteit bijzonder hoog. In Tholen kennen we dat niet, maar dat wil niet zeggen dat dit bij ons niet kan gebeuren. Die problemen kunnen zo vanuit Bergen op Zoom overwaaien naar Tholen.”

Waarom doet de PVV dan niet in Bergen op Zoom mee als de problemen daar zo groot zijn?

„Dat moet je mij niet vragen. Ik ben een Zeeuwse politicus, geen Brabander.”

Met 3,2 procent niet-westerse allochtonen lijkt islamisering geen groot probleem in Tholen.

„Op dit moment speelt islamisering überhaupt niet zo in Zeeland. En dat moet vooral zo blijven. Daarom komt de PVV ook in de raad.”

De PVV is er dus vooral preventief?

„Zo zou je het kunnen zeggen.”

Bij de PVV zitten nogal wat politici die in opspraak raken. Hoe gaat u als 20-jarige fractieleider de boel in het gareel houden?

Lachend: „Zeeuwen kennen een zekere nuchterheid, dus met problemen zal het wel meevallen. We hebben ook een uitvoerige selectie gehad: van de twaalf of dertien mensen die zich hebben aangemeld als kandidaat zijn er zes op de lijst gekomen. We zochten geen schreeuwertjes en verlangden dat mensen een verklaring omtrent het gedrag konden overleggen.”

Is het een bewuste keuze om als PVV nu de Biblebelt in te gaan?

„Absoluut niet. We hebben gekeken naar gemeenten waar de partij hoog scoorde bij de Tweede Kamerverkiezingen, omdat we verwachtten daar voldoende kandidaten te vinden.”

Veel Thoolse kiezers zijn trouw aan christelijke partijen. Hoe gaat u hen overtuigen?

„Dat is lastig. Ik denk dat die mensen altijd kiezen voor een partij die het christelijk geloof als basis heeft. De PVV onderschrijft de joods-christelijke-humanistische normen en waarden. Hopelijk is dat voldoende om hen te overtuigen.”

Een belangrijke christelijke waarde is naastenliefde. Hoe valt dat te rijmen met de houding van de PVV tegenover buitenlanders?

„Je moet onderscheid maken tussen politieke en economische vluchtelingen. Wij hebben last van die laatste groep. Die mensen kunnen prima in de eigen regio opgevangen worden. Politieke vluchtelingen, zoals homo’s die in eigen land gestenigd dreigen te worden, zijn van harte welkom.”

Urk

Die visie is een forse nuance op het landelijk verkiezingsprogramma van de PVV, waarin de partij stelt dat „nul asielzoekers en geen immigranten uit islamitische landen” Nederland meer inkomen. Ook de 20-jarige Hendrik Wakker denkt anders dan zijn Thoolse partijgenoot. Wakker is de enige kandidaat op de PVV-lijst in Urk. Krijgt de partij daar meer stemmen, dan worden die onder andere fracties verdeeld.

Wilders en Wakker. beeld via Twitter

Wakker is een geboren Urker, student bedrijfskunde aan Hogeschool Windesheim in Zwolle en lid van de christelijke gereformeerde Ichthuskerk.

Hoe komt iemand met zo’n achtergrond uit bij de PVV?

„Je merkt dat de islamisering in Nederland de laatste tien jaar toeneemt. Een klein groepje moslims eist veel ruimte op. De linkse elite werkt eraan mee. Die klaagt ook over het slavernijverleden en Zwarte Piet. Als jonge kerel loop ik daartegen aan.”

In Urk is de islam ook in opmars?

„Gelukkig nog niet; zo’n 97 procent van de inwoners is kerkelijk. Het probleem is dat veel christenen de Bijbel selectief lezen. Maar de Bijbel brengt ook een andere boodschap dan naastenliefde. In 2 Johannes 1 staat bijvoorbeeld dat je mensen die een andere leer brengen niet moet ontvangen. Urkers moeten zich daar meer bewust van zijn. Wij moeten staan voor ons eigen geloof. Door islamieten op te vangen, snijden we onszelf in de vingers. Als zij de overhand krijgen, zijn misschien eerst de joden aan de beurt, maar daarna wij. Christelijke asielzoekers moeten we ook niet opvangen zolang er moslims met hen meekomen.”

Dus mensen die gedood dreigen te worden om hetzelfde geloof als u, zijn hier niet welkom?

„Ik zie hen als economische vluchtelingen. In Zuid-Europa, waar ze aankomen, zijn ze veilig. Maar ze trekken naar Nederland om hier van het sociale stelsel te profiteren. Ook in de eigen regio kunnen ze goed terecht. Bijvoorbeeld in Turkije, een islamitisch land waar wij miljarden aan betalen om Syriërs op te vangen. Het is misschien heel egoïstisch, maar als bevolking moet je aan jezelf denken.”

Volgens de Bijbel moet je je naaste –dus ook moslims en vluchtelingen– liefhebben als jezelf. Wat zegt u dat als christen?

„Wie zegt dat vluchtelingen mijn naasten zijn? Mijn naaste is iemand die ik kan zien en dichtbij is. Als een Marokkaan in mijn straat wordt aangereden, help ik hem echt wel. Bovendien: in de tijd van de Bijbel kwamen mensen niet van duizenden kilometers ver weg. Ik weet niet of het je plicht is om te helpen als er ter plekke genoeg mensen zijn die dat kunnen.”

God gebood Israël toch juist om de vreemdeling gastvrij te onthalen, omdat het volk zelf vreemdeling was geweest? En Mattheüs 25 heeft het ook over vreemdelingen. Dat gaat dus niet over mensen dichtbij.

„Maar toen de Filistijnen binnenvielen, moest Israël ook vechten. Ik bedoel: wij mogen ons best harder opstellen. En over vreemdelingen van hoever weg heeft de Bijbel het dan? Wij vingen in de Eerste Wereldoorlog Belgen op – dat vind ik normaal. We hoeven geen mensen uit het Midden-Oosten te helpen.”

Het verkiezingsprogramma spreekt over „wij als christen zijnde.” Wil de PVV in Urk zich profileren als christelijke partij?

„Dat wil ik zo niet stellen. Christen-zijn hoort bij de Urker identiteit. Wilders ziet Urk als een van de laatste stukjes echt Nederland. Wij zijn er voor elkaar. Bij ons kun je je achterdeur open laten staan; in grote steden niet meer. In Urk kun je zeggen dat je trots bent op het verleden; in de grachtengordel word je denk ik aangevallen om zo’n VOC-mentaliteit.”

In zowel Tholen als Urk sluiten SGP en CU de PVV niet bij voorbaat uit, zeiden ze vorige week in het Reformatorisch Dagblad. De Urker partijen achten het wel onwaarschijnlijk een coalitie met de PVV te vormen.

