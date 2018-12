„PVV Purmerend begon onvoorbereid aan klus”

De gemeenteraadsfractie van de PVV in Purmerend is een jaar geleden „verdeeld, onvoorbereid en met goedkope politiek” aan haar klus begonnen.

Dat valt te lezen in een verklaring die gemeenteraadslid Shirley Soenjoto woensdag naar buiten bracht.

Soenjoto kwam na de verkiezingen in de Purmerendse gemeenteraad en werd voorzitter van de driekoppige PVV-fractie. Halverwege deze maand viel het gezelschap ruziënd uiteen toen de nummer 2 van de fractie, Nicole Moinat, uit de fractie werd gezet.

Als reden voerden Soenjoto en het derde raadslid, Rob van Dongen, een vertrouwensbreuk aan met Moinat. Beiden verklaarden de gematigde islamitische gemeenschap in Purmerend te willen zien als volwaardige gespreksparter. Monait stond „helaas” een andere koers voor, aldus de twee.

Beide partijen verklaarden een week geleden in de gemeenteraad de PVV-fractie te willen voortzetten. Moinat overlegde daarbij een verklaring van de fractievoorzitter van de PVV in het provinciebestuur van Noord-Holland waarin zij werd aangewezen als het kopstuk van de PVV in Purmerend. Woensdag betwistte Soenjoto de rechtsgeldigheid van dat stuk. „Rob en ik blijven trouw aan de PVV, maar we hechten aan voortschrijdend inzicht”, staat er verder in haar verklaring. „We willen loyaal zijn aan de standpunten van de PVV, maar wel met het gevoel van fatsoen, verbinding en samenwerken.”

Burgemeester Don Bijl (VVD) van de Noord-Hollandse gemeente moet nu bepalen wie van de twee onder de naam PVV verder mag in de gemeenteraad.

Het gerommel binnen de PVV Purmerend begon overigens al tijdens de campagne toen het door partijleider Wilders aangeprezen kandidaat-raadslid Zayhira Simmons in februari uit de PVV stapte. Zij verklaarde destijds: „Aangezien we een lokale partij zijn, wilde ik graag lokale punten inbrengen. Maar het ging alleen maar over de islam en moslims.”

Het Zuid-Hollandse PVV-Statenlid Rijken kreeg vorige week een spreekverbod van de provinciale fractie, nadat hij eerder te horen gekregen dat hij geen plek meer zou krijgen op de PVV-kandidatenlijst.

In Emmen werd PVV-raadslid Tom Kuilder vorige week door zijn twee collega’s uit de driekoppige fractie gezet.